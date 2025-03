POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Hermersberg (ots) - Am 21.03.2025 zwischen 08:30 bis 14:30 Uhr parkte ein weißer Opel in der Friedhofstraße in Hermersberg in Fahrtrichtung Hauptstraße kurz vor der Bushaltestelle. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Opel. Aufgrund festgestellter Lackanhaftungen dürfte es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich ...

mehr