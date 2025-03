POL-HAM: Verkehrsunfall an der Friedrichstraße - Leichtverletzte Fußgängerin

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter schwarzer Renault wurde zwischen Sonntag, 16. März, 0.15 Uhr, und Montag, 17. März, 8.15 Uhr, in der Eschenallee von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Der am Fahrbahnrand geparkte Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt - der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter ...

