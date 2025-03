POL-PDPS: Verkehrsrowdy auf der B 270

Pirmasens OT Erlenbrunn (ots) - Am Freitag, den 21.03.2025, gegen 20:40 Uhr wird durch Anwohner eines Wohnhauses in Pirmasens, OT Erlenbrunn ein Einbruch gemeldet. Hierbei wurden die Täter, welche über die Terrassentür in das Anwesen gelangten, von den Hauseigentümern bei der Tat überrascht und konnten zu Fuß durch den Garten und über die angrenzenden Felder in Richtung Niedersimten flüchten. Die zwei Täter werden als ca. 1,70m groß und dunkel gekleidet ...

