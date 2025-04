Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 27.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Toyota und Daimler-Benz

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag um 11 Uhr fuhr ein Senior mit seinem Toyota die Traitteurstraße von der Reichskanzler-Müller-Straße kommend in Fahrtrichtung Schwetzinger Straße entlang. An der dortigen Kreuzung bog der Toyota-Fahrer nach links in die Schwetzinger Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden 29-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich, weshalb die Beteiligten eigenständig im Nachgang einen Arzt aufsuchten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die verunfallten Fahrzeuge den dortigen Schienenbereich blockierten, wurde der Straßenbahnverkehr für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

