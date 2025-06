Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 13.00 Uhr, kam es auf der Nordwestumfahrung zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Die 44-jährige Radfahrerin befuhr den Weg "Beim Bäumle" von Eimeldingen kommend in Richtung Haltingen und fuhr an der Kreuzung in die Nordwestumfahrung ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 44-Jährige wurde von ihrem Fahrrad abgeworfen und nach vorne geschleudert. Durch den Sturz zog sich die 44-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug die 44-Jährige keinen Fahrradhelm. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

