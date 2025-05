Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ford Mustang in Weserstraße in Brand gesetzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Weserstraße in Kassel ist es in der Nacht zum heutigen Montag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 1:30 Uhr hatten Passanten den Flammenschein an einem zwischen Katzensprung und Magazinstraße geparkten Ford Mustang gesehen, woraufhin sie umgehend die Feuerwehr alarmierten. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr drang das Feuer bis ins Innere der Karosserie vor. Es wird von einem Totalschaden an dem roten Ford ausgegangen, der sich auf rund 20.000 Euro beläuft.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Montagmorgen aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen sie davon aus, dass der Wagen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Die Kriminalbeamten suchen für die Aufklärung des Falls nun auch nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

