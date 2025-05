Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falscher Pflegedienstmitarbeiter bestiehlt Rentnerin in Unterneustadt: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Eine Rentnerin wurde am Freitagabend in Unterneustadt das Opfer eines dreisten Trickdiebes. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und erbeutete auf diese Weise Bargeld aus der Wohnung der Dame in der Blücherstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat und gibt Tipps, wie man sich gegen Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Gegen 19:30 Uhr hatte der Mann sich bei der Seniorin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes vorgestellt und um Einlass gebeten, weil er feststellen müsse, ob ihre derzeitige Wohnung vielleicht zu klein sei und sie eine größere Wohnung bekommen könnte. Dabei stellte sich der Täter so geschickt an, dass die Dame ihm seine Geschichte abnahm und ihn hereinließ. Während der Mann dann so tat, als würde er die Wohnung vermessen, durchsuchte er offenbar unauffällig sämtliche Räume nach Wertvollem. Mit Bargeld, dass er unbemerkt aus dem Portemonnaie der Rentnerin genommen hatte, verließ er schließlich die Wohnung. Den Verlust des Geldes stellte sie Dame erst einige Zeit später fest, woraufhin sie die Polizei rief.

Der Täter soll männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte braunes, glattes Haar und trug ein buntes T-Shirt mit Ornamenten darauf sowie eine schwarze Jeanshose.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen

Um sich vor Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel). - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell