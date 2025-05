Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hellblauer Audi flüchtet nach Verkehrsunfall am Platz der Deutschen Einheit in Kassel: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

In Kassel sind am Montagmorgen am Platz der Deutschen Einheit zwei Autos im Kreisverkehr zusammengestoßen. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Gegen 06:50 Uhr war die Fahrerin eines dunklen Audis auf dem rechten der drei Fahrstreifen im Kreisverkehr unterwegs, links neben ihr befand sich ein hellblauer Audi A6. Plötzlich wechselte der Audifahrer trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung nach rechts, um die Ausfahrt in Richtung Dresdener Straße zu nehmen, und stieß dabei gegen das Heck des Wagens der Zeugin. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten um Hinweise auf den hellblauen Audi A6, der mit vier Personen besetzt war und ein Osnabrücker Kennzeichen (OS-) hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

