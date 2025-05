Polizei Köln

POL-K: 250506-4-K Pärchen versucht, 91-jährige Kölnerin vor Haustür in Vingst zu berauben - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagmittag (5. Mai) soll ein 30 - 40-jähriger, etwa 1,60 - 1,65 Meter großer Mann mit Bart und schwarzen Haaren auf der Lustheider Straße in Köln-Vingst versucht haben, eine gehbehinderte Seniorin (91) zu berauben. Der Unbekannte soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit einem roten, runden Emblem auf dem linken Ärmel getragen haben. Mit seiner etwa gleichgroßen Begleiterin flüchtete der Räuber infolge der lauten Hilfeschreie des Opfers laut Zeugenangaben in Richtung Ostheimer Straße/Kuthstraße. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 11.30 Uhr hatte die 91-Jährige mit ihrem Rollator eine Sparkassen-Filiale an der Ostheimer Straße aufgesucht, Bargeld abgehoben und in einer Innentasche ihrer Jacke verstaut. Bei der Rückkehr an ihrer Wohnanschrift gegen 12 Uhr habe der Unbekannte sie überraschend in akzentfreiem Deutsch angesprochen. Unvermittelt habe er plötzlich zielgerichtet die Jacke der Seniorin geöffnet und in die Innentasche gegriffen. Die Geschädigte habe fast das Gleichgewicht verloren und laut geschrieen, woraufhin der Mann von ihr abgelassen und mit seiner Komplizin ohne Beute die Flucht ergriffen habe.

Das Kriminalkommissariat 14 fragt: Wer hat das spätere Täterpärchen bereits im Bereich der Bankfiliale und/oder bei der Verfolgung der Rollator-Fahrerin an der Lustheider Straße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität und den Aufenthaltsort der Flüchtigen geben? Um Zeugenhinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell