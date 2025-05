POL-K: 250506-1-K Einbruch in Diskothek - Hochwertige Musikanlage in Köln-Poll gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Sonntagabend (4. Mai) gegen 22.40 Uhr soll ein 25 Jahre alter Obdachloser den Wirt (68) eines Kölner Restaurants an der Olpener Straße in Merheim mit einem Messer bedroht und dessen Musikbox geraubt haben. Polizisten stellten den hochalkoholisierten Aggressor in unmittelbarer Tatortnähe und fuhren ihn zur Identitätsfeststellung in das Präsidium. ...

mehr