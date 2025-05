Polizei Köln

POL-K: 250505-3-LEV Angriff auf gleichgeschlechtliches Paar - Polizei bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach einem Angriff auf ein gleichgeschlechtliches Paar (23, 25) am frühen Sonntagmorgen (4. Mai) in der Fußgängerzone der Kölner Straße in Leverkusen-Opladen, sucht die Polizei Köln Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden jungen Männer gegen 6.25 Uhr von einer sechsköpfigen Männergruppe zunächst verbal beleidigt und dann von zwei Männern aus der Gruppe mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritten gegen den Körper angegriffen.

Anschließend sei die gesamte Gruppe in Richtung Bahnhof Leverkusen-Opladen geflüchtet.

Die Angegriffenen erlitten Gesichtsverletzungen und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei Köln bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Sonntagmorgen gegen 6.25 Uhr im Bereich der Kölner Straße in Leverkusen-Opladen die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- ca. 1,70 m groß, dick

- schwarze Haare, dunkle Augen

- trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift

- etwa Ende 20

Tatverdächtiger 2:

- ca. 1,80 m groß

- schwarze Haare, dunkle Augen

- komplett schwarz gekleidet

- etwa Ende 20

Hinweise nimmt der polizeiliche Staatsschutz unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell