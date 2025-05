POL-K: 250505-1-K Flucht vor der Polizei - Zwei Festnahmen, Drogenfund, Wohnungsdurchsuchung, Fahrer weiter flüchtig

Köln (ots) - Die Kriminalpolizei sucht nach einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 25 Jahre alten Frau am Mittwochnachmittag (30. April) auf dem Auenweg in Deutz nach einem dunkelhaarigen Mann mit Oberlippenbart. Die 25-Jährige aus dem Kreis Euskirchen war gegen 15.20 Uhr vom Deutzer Bahnhof in Richtung ...

