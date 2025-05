Polizei Köln

POL-K: 250502-4-K Sexuelle Belästigung auf dem Auenweg - Mann mit Oberlippenbart und Hals-Tätowierung gesucht

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 25 Jahre alten Frau am Mittwochnachmittag (30. April) auf dem Auenweg in Deutz nach einem dunkelhaarigen Mann mit Oberlippenbart.

Die 25-Jährige aus dem Kreis Euskirchen war gegen 15.20 Uhr vom Deutzer Bahnhof in Richtung Tanzbrunnen unterwegs, als ihr der etwa 1,65 Meter große Mann gestikulierend entgegenkam. Der Gesuchte habe laut Angaben der Frau nicht mit ihr gesprochen, sondern eine Frage nach dem Weg nach Köln-Mülheim in ihr Smartphone eingetippt. Dabei soll er der jungen Frau mit der Hand an die Brust gefasst und zugedrückt haben. Anschließend lief der Tatverdächtige, der einen weißen Pullover und eine dunkle Hose trug, in Richtung Deutzer Bahnhof davon.

Laut Zeugin soll er auf der rechten Halsseite einen schwarzen auffälligen Schriftzug tätowiert haben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet zurzeit auch erste kriminaltechnische Spuren aus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Angreifer oder seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail beim Kriminalkommissariat 12 poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/as)

