Polizei Köln

POL-K: 250502-1-K Zeugenaufruf: Senior (88) nach Bankbesuch ausgeraubt - Polizei Köln sucht verdächtiges Pärchen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Pärchen, das am Dienstagnachmittag (29. April) einen Rentner im Stadtteil Porz-Finkenberg ausgeraubt haben soll. Der 88-Jährige hatte sich kurz zuvor mehrere tausend Euro bei der Bank auszahlen lassen und war wenig später gegen 17 Uhr von zwei Verdächtigen vor seiner Wohnungstür in der Konrad-Adenauer-Straße hinterrücks überfallen worden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Pärchen, das zu diesem Zeitpunkt noch von mehreren Kindern begleitet wurde, vermutlich bereits gegen 15.15 Uhr an der Bushaltestelle "Porz Markt" Kontakt zu dem späteren Opfer aufgenommen. In Finkenberg stiegen dann alle aus dem Bus der Linie 151 gemeinsam aus. Vermutlich folgte das Pärchen dem 88-Jährigen in das Wohnhochhaus. Vor seiner Wohnungstür traf der Senior erneut auf die weibliche Person mit einem unbekannten Begleiter, der dem Geschädigten von hinten das Geld entriss.

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und schwarzer Lederjacke beschrieben. Er ist etwa 165-170 cm groß. Seine Komplizin ist etwa 30 - 40 Jahre alt, hat blonde lange Haare, ist zierlich und zwischen 150 und 160 cm groß.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des gesuchten Pärchens geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

