POL-K: 250430-1-K Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Straßenkriminalität - Festnahme und Verfolgungsfahrt

Köln (ots) - Nach zwei Raubüberfällen in der Kölner Innenstadt haben Polizisten am Montag (28. April) und Dienstag (29. April) drei Tatverdächtige (24, 21, 21) vorläufig festgenommen. Die Fälle: Friesenplatz Am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr soll ein 24-jähriger Mann nach einem Streit am Friesenplatz einen 52-Jährigen mit einer Schere im Gesicht verletzt und ...

