Polizei Köln

POL-K: 250429-3-K Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn - Zwei Fahrzeuginsassen verletzt, Straßenbahnführer unter Schock

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (29. April) sind bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn im Stadtteil Deutz in Höhe der Haltestelle Poller Kirchweg drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der Fahrer (20) eines Opel gegen 10.30 Uhr auf Höhe des Kaltenbornwegs gewendet haben, um in Richtung Porz weiterzufahren. Dabei kollidierte er mit einer in gleicher Richtung (stadteinwärts) fahrenden Straßenbahn der Linie 7. Der 20 Jahre alte Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein Mitfahrer (54), der während des Unfalls auf der Rücksitzbank saß, wurde leicht verletzt. Der Straßenbahnführer (26) erlitt einen Schock. Die Fahrgäste in der Bahn blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Siegburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung stadteinwärts zeitweise voll gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell