POL-K: 250429-4-K Drei Festnahmen nach Raubüberfällen am Friesenplatz und Neumarkt

Nach zwei Raubüberfällen in der Kölner Innenstadt haben Polizisten am Montag (28. April) und Dienstag (29. April) drei Tatverdächtige (24, 21, 21) vorläufig festgenommen.

Die Fälle:

Friesenplatz

Am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr soll ein 24-jähriger Mann nach einem Streit am Friesenplatz einen 52-Jährigen mit einer Schere im Gesicht verletzt und Bargeld aus dessen Hosentasche entwendet haben. Der Tatverdächtige, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde kurz nach dem Vorfall in Tatortnähe von Polizisten gestellt.

Neumarkt

In der Nacht zu Dienstag, gegen 0.50 Uhr, sollen zwei Männer einem 39-jährigen, alkoholisierten Mann in der Zwischenebene der U-Bahn-Haltestelle Neumarkt ins Gesicht geschlagen und seine Geldbörse aus seiner Jackentasche geraubt haben. Der Angegriffene erlitt einen Nasenbruch. Die polizeiliche Videobeobachtung erfasste die Täter, wie sie dem Mann in die Station gefolgt waren. Mithilfe der Aufzeichnungen identifizierten die Mitarbeiter der Videoleitstelle die beiden zunächst flüchtigen Angreifer (beide 21) einige Stunden später auf dem Neumarkt und lotsten Streifenteams zu ihnen. (as/al)

