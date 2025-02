Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Bruchgraben (bub) - In der Nacht vom 15.02.2025 auf den 16.02.2025 kam es in der Straße Am Bruchgraben in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die schwarze Mercedes Limousine war am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Täter hat das Fahrzeug ringsum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf mindesten 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell