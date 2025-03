HZA-GI: Karrierestart beim ZOLL Neun Studienanfänger für den Studiengang "Bachlor of Law" zu Beamtenanwärter*innen vereidigt.

Hauptzollamt Gießen

Mehr als 400 junge Menschen begannen am 1. März 2025 bundesweit ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL. Neun davon beim Hauptzollamt Gießen. "Wir nehmen Jahr für Jahr etwa die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern ein. Die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist Grundlage für das Funktionieren unseres Staates. Eine Aufgabe, die wir überaus ernst nehmen", betonte die Leiterin des Hauptzollamtes Gießen, Uta Ruge, bei der feierlichen Vereidigung der neun Beamtenanwärter*innen im Stadtverordneten-Saal des Gießener Rathauses. "Die Zollverwaltung ist häufig unmittelbar von aktuellen politischen Diskussionen betroffen: Brexit, e-Commerce, Industriestrompreis, Embargos und Sanktionen - und ganz aktuell auch der Aspekt der Zölle im Welthandel. "Unterstützen Sie den Wandel mit Ihrem Engagement und Ihren konstruktiven Ideen - auch den unbequemen. Werden Sie Teil im Team Zoll", so Uta Ruges Aufforderung an die Berufseinsteiger. Mit den fünf jungen Frauen und den vier jungen Männern erhöht sich die Zahl der Auszubildenden bei der Gießener Bundesbehörde auf insgesamt 129. Sie hatten sich im Auswahlverfahren gegen eine Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt und beginnen in den kommenden Tagen ihr dreijähriges Fachhochschulstudium an der Hochschule des Bundes in Münster.

Theorie und Praxis wechseln sich in der Ausbildung ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an dem zolleigenen Bildungszentrum Münster vermittelt während die Praxisphasen in den unterschiedlichen Bereichen ihres Ausbildungshauptzollamtes sowie bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht dabei von Steuererhebung, Spezialeinheit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis hin zur Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur ein hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren, orts- und zeitflexiblen Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 1. September 2026 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2025 beim Hauptzollamt Gießen (mittlerer und gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

