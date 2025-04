Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung am Flutufer in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (31.03.2025, 23:50 Uhr) hat ein 24-Jähriger einen 33-jährigen angegriffen und ihm mehrere Verletzungen zugefügt. Der 33-jährige Geschädigte hielt sich am Flutufer in Wuppertal-Elberfeld auf, als er von einer ihm unbekannten Person angesprochen wurde. Unvermittelt packte der 24-Jährige sein Opfer am Nacken und trat ihm mit dem Knie in den Bereich des Kopfes. Der Geschädigte fiel zu Boden. Der Angreifer trat den Mann erneut. Der 33-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Kiefer- und Mundbereich, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung, trafen Polizeibeamte den Beschuldigten an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

