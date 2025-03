POL-W: W Kind erleidet schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (27.03.2025) kam es in der Burgunderstraße in Solingen zu einem schweren Raub auf einen Paketboten. Gegen 12:50 Uhr beabsichtigte ein 30-jähriger Wuppertaler ein Paket an einer Anschrift in der Burgunderstraße abzuliefern. In unmittelbarer Nähe zu seinem Fahrzeug sprach ihn ein Unbekannter an und versuchte ihm das Paket zu entreißen. Als dies misslang, setzte der unbekannte Täter Reizgas gegen sein Opfer ein und sprühte ihm dieses ins ...

