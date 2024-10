POL-MA: MAnnheim: Suche nach vermisster 13-Jähriger - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend wurde kurz vor 19 Uhr auf einem Parkplatz der Schillerstraße ein geparkter VW aufgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stellte ein 34-jähriger Geschädigter eine unbekannte männliche Person auf dem Fahrersitz seines Autos fest. Er sprach ihn über die Beifahrerseite an, worauf der Täter sich entschuldigte und anschließend zu Fuß in ...

