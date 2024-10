Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geschädigter erwischt höflichen Autoeinbrecher auf frischer Tat

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend wurde kurz vor 19 Uhr auf einem Parkplatz der Schillerstraße ein geparkter VW aufgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stellte ein 34-jähriger Geschädigter eine unbekannte männliche Person auf dem Fahrersitz seines Autos fest. Er sprach ihn über die Beifahrerseite an, worauf der Täter sich entschuldigte und anschließend zu Fuß in Richtung Rohrbacher Straße flüchtete. Daraufhin rief der 34-Jährige die Polizei, die sofort im Nahbereich des Tatortes fahndete. Den Täter konnten sie allerdings nicht mehr feststellen. Am VW waren keine Aufbruchspuren zu erkennen. Es wurden auch keine Gegenstände gestohlen. Der männliche Täter soll eine dunklere Hautfarbe gehabt haben und sei circa 180 cm groß gewesen. Außerdem soll er kein fließendes Deutsch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 / 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell