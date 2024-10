POL-MA: Mannheim: Suche nach vermisster 13-Jähriger

Heidelberg (ots) - Ein 89-Jähriger wurde am Mittwochmittag gegen 13 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Als es an der Haustür des Mannes klingelte, stellte sich ihm ein bislang noch unbekannter Mann vor. Dieser teilte dem Senior mit, dass es einen Wasserrohrbruch in der Zeppelinstraße gegeben haben soll und er nun das Haus auf Schäden prüfen müsse. Gutgläubig ließ ...

