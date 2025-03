POL-W: SG Raub auf Paketzusteller

Wuppertal (ots) - Am 26.03.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Lucasstraße zu einem Raubdelikt. Eine 73-jährige Frau kam mit Einkaufstüten in das Mehrfamilienhaus zurück in dem sie wohnt. Im Eingangsbereich verwickelte ein ihr unbekannter Mann sie in ein Gespräch. Im Zuge dieses Gesprächs riss der Unbekannte der Frau eine goldene Kette vom Hals. Der Täter flüchtete umgehend in Richtung Cheruskerstraße. Der Mann ...

