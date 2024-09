Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall durch Zusammenstoß von Fahrrad- und Motorradfahrer

Gießen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Sonntag, 31.08.2024 gegen 14:30 Uhr in der Waldgemarkung von Dietzhölztal-Ewersbach. Zwei Mountainbiker und zwei Motocrossfahrer fuhren auf verschiedenen Wegen durch den Wald. An einer Kreuzung übersah einer der beiden Motocrossfahrer einen von links kommenden Mountainbiker und fuhr diesem in die Seite. Durch den Zusammenprall stürzten beide und wurden schwer verletzt. Beide Verletzte wurden jeweils durch einen Rettungshubschrauber in Kliniken verbracht. Ein bestellter Gutachter soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell