POL-GI: Landkreis Gießen: Verletzer bei Brand in Grünberg

Gießen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Grünberg zum Brand. Die Wohnung eines 55-jährigen Deutschen brannte aus. Er musste mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung des Brandbetroffenen ist nicht mehr bewohnbar. Die weitere im Haus befindliche Wohnung wurde, nach derzeitigem Stand, von dem Brand nicht betroffen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 120.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar, möglicherweise entstand der Brand im Bereich der Küche. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Neben den Polizeikräften waren auch die Feuerwehr Grünberg sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

