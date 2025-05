Polizei Köln

POL-K: 250503-1-K/BAB Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 kurz hinter dem Autobahndreieck Heumar in Fahrtrichtung Oberhausen ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer in der Nacht zu Samstag (3. Mai) tödlich verletzt worden. Gegen 0.35 Uhr war er auf der mittleren von drei Fahrspuren auf den mit einem Auto beladenen Anhänger eines liegengebliebenen Mercedes aufgefahren. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten Unfallzeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

