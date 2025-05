Polizei Köln

POL-K: 250505-2-K Vier Taschendiebinnen an der Straßenbahnhaltestelle "Weiden Zentrum" erwischt - Hauptverhandlungshaft gegen 51-Jährige angeordnet

Zivilpolizisten haben am Samstagnachmittag (3. Mai) vier mutmaßliche Taschendiebinnen im Alter zwischen 19 und 51 Jahren im Stadtteil Weiden erwischt und vorläufig festgenommen. Einer Polizistin, die in ihrer Freizeit unterwegs war, waren die Verdächtigen zuvor an der Haltestelle aufgefallen und sie lotste die Einsatzkräfte zu ihnen. Ein Haftrichter schickte die 51-Jährige, die im Gegensatz zu ihren Komplizinnen keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, bereits am Sonntag in Hauptverhandlungshaft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Frauen gegen 13.45 Uhr an der Bahnhaltestelle "Weiden Zentrum" das Gedränge beim Einsteigen in die Straßenbahn genutzt, um einem Senior (89) die Geldbörse zu stehlen. Die Verdächtigen waren dann mit ihrer Beute wieder aus der Bahn ausgestiegen und hatten in einem Gebüsch Teile der Beute entsorgt. Das Bargeld dagegen steckten sie ein, bevor sie anschließend mit der gleichen Masche versuchten eine 80-jährige Kölnerin zu bestehlen. Bei der Überprüfung des Quartetts fanden die Einsatzkräfte dann auch mutmaßlich das Bargeld, das aus dem Diebstahl zum Nachteil des 89-Jährigen stammt. (cw/al)

