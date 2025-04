Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

A61-Rheinböllen (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Ein unbekannter Lastkraftwagenfahrer befuhr die Autobahn in Richtung Ludwigshafen auf dem rechten Fahrstreifen kurz nach der Anschlussstelle Rheinböllen. Rechts daneben fuhr ein 33-jähriger Hesse mit seinem Hyundai Ioniq. Zu Beginn der dort eingerichteten Baustelle kam der Sattelzug nach links auf den Fahrstreifen des 33-Jährigen und kollidierte mit dem Hyundai. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Warnbake. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Sattelzug mit weißem Sattelanhänger handelte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

