POL-VDMZ: Untersagung der Weiterfahrt aufgrund falscher Kennzeichen

A61, FR Koblenz, AS Bingen-Mitte (ots) - Am Donnerstag, den 27.03.2025, gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle AS Bingen-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz eine Verkehrsunfallflucht mit drei leichtverletzten Personen. Fünf Fahrzeuge befuhren hintereinander den linken Fahrstreifen. Der vorderste Fahrzeugführer bremste seinen ...

