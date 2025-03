Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots)

Der 37-jährige befährt mit seinem Mercedes die BAB 643 aus Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Mainz. An der Anschlussstelle Mainz-Mombach, der dortigen Fahrbahnverschwenkung, verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchiert mehrmals rechts und links die Schutzplanken. Schließlich bleibt er mit seinem Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn liegen. Der 37-jährige wird leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergibt 0,6 Promille. Sein Führerschein wird sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Unfallfolgen muss die Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in Mombach abgeleitet. Die Reinigungsarbeiten dauern aktuell noch an. Der Schaden wird aktuell auf ca. 60.000EUR geschätzt.

