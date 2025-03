Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - PM 2

Mannheim (ots)

Um kurz nach 7 Uhr kam es am Montag in der Möhlstraße auf der Höhe einer Autowaschanlage zu einem Unfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Eine 48-Jährige war in ihrem BMW auf der Möhlstraße in Fahrtrichtung Seckenheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Weidenstraße bog sie nach links ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt der in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. Sowohl an der Straßenbahn, die ohne Fahrgäste unterwegs war, als auch am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf 25.000 Euro geschätzt wird. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim.

