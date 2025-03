POL-VDMZ: Drogenfahrt durch Polizei beendet

A61 Gensingen (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 57 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Baden-Württemberg befuhr mit seinem Fiat die A61 von Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz. Hierbei wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur, um einen vorausfahrenden Lastkraftwagen zu ...

