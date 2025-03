Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Ladendiebstähle in Apolda

Apolda (ots)

In Apolda konnten gestern gleich 3 Diebe auf frischer Tat erwischt werden. In einer Drogerie entwendete eine 35-jährige Frau diverse Parfums im Wert von 370 Euro. In einem Discounter stahl ein 52-jähriger Mann Lebensmittel im Wert von ca. 40 Euro und in einem anderen Geschäft steckte sich eine 60-Jährige ebenfalls Lebensmittel in ihre Tasche ohne sie zu bezahlen. Die Polizei wurde verständigt und entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

