Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw überschlägt sich

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 35-jähriger Nissan-Fahrer die L 1060, aus Richtung Blankenhain kommend, in Fahrtrichtung Rottdorf. Im Bereich einer Linkskurve kam der Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach rechts, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und kam zurück auf seine Fahrspur. Hier kam das Fahrzeug schließlich von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Bachlauf. Der Blankenhainer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen, er blieb leicht verletzt. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,5 Promille, was eine Blutentnahme und die Wegnahme des Führerscheins zu Folge hatte. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain konnte der Pkw aus dem Bachlauf gezogen und auf dem Randstreifen bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell