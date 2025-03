Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf die Gegenfahrbahn geraten und geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: In einem Einkaufcenter in der Eisenberger Straße kam es am Mittwochabend zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Eine achtköpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen fuhren zum Teil mit einem Roller durch das Gebäude, was einem Kunden missfiel. Dieser sprach die Gruppierung darauf an. Dies gipfelte jedoch darin, dass der 46-Jährige den Sprösslingen Schläge androhte. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann feststellen und erteilte ihm einen Platzverweis für das Areal. Gleichzeitig ist gegen ihn ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden.

