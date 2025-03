Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall im Östlichen

Braunschweig (ots)

Dürerstraße, 07.03.2025, 08:50h

Transporter flieht nach Unfall

Am heutigen Morgen kam es zu einem Unfall zwischen einem weißen Mietwagen der Transporter-Klasse und einer Radfahrerin im Östlichen Ringgebiet. Der Transporter fuhr zunächst auf der Böcklinstraße hinter der 60-jährigen Braunschweigerin. Dabei hupte er mehrfach. Als die Frau in die Dürerstraße abbog folgte ihr der Transporter und fuhr immer dichter auf, bis er sie schließlich am Hinterrad berührte. In der Folge stürzte sie und wurde verletzt. Also sie die Polizei rufen wollte, fuhr der Transporter rückwärts und floh von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch den Unfalldienst aufgenommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Unfall oder dem etwa 40 Jahre alten Fahrer. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell