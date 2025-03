Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Frau angespuckt und belästigt

Braunschweig (ots)

Bienroder Weg/Freyastraße, 28.02.25, 14:15h

Unbekannter onaniert vor Frau auf dem Gehweg

Vor einer Woche kam es auf dem Bienroder Weg an der Ecke zur Freyastraße zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Mann. Er stellte sich einer 68-jährigen Braunschweigerin in den Weg und manipulierte vor ihr an seinem Penis. Anschließend spuckte er ihr noch ins Gesicht und entfernte sich in Richtung Innenstadt.

Die Frau erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, 1,80m groß, ungepflegtes Aussehen, kurze Haare, schwarze Jacke, beigefarbene Hose.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell