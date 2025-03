Polizei Braunschweig

POL-BS: Großeinsatz an Grundschule

Braunschweig (ots)

Altmühlstraße, 05.03.2025, 14:50h

Entwarnung nach ausgelöstem Amok- und Brand-Alarm

Um kurz vor 15:00h am heutigen Mittwoch gab es in der Grundschule Altmühlstraße eine Alarmauslösung. Da der Polizei zunächst ein Amok-Alarm gemeldet wurde, sind sämtliche Einsatzkräfte der Polizei Braunschweig und der umliegenden Inspektionen den Einsatzort angefahren. Es wurden umgehend standardisierte Einsatzmaßnahmen in die Wege geleitet. Zunächst wurde von einer Ernstlage ausgegangen. Das Schulgebäude wurde abgesperrt, gesichert und nach und nach abgesucht.

Zur Meldezeit herrschte in der Schule kein Unterricht mehr, sondern lediglich eine Nachmittagsbetreuung. Rund 150 Kinder waren gegen 15:45h aus der Schule evakuiert und zu einer Sammelstelle an der Ecke zur Isarstraße gebracht. Nach einer vollständigen Absuche der Schule konnte gegen 17:00h Entwarnung gegeben werden. Eine tatsächliche Gefahr konnte nicht festgestellt werden und bestand zu keiner Zeit. Es wurde niemand verletzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde in der Schule ein Alarmknopf eingedrückt. Wie es dazu kam, ist Teil der nun aufgenommenen Ermittlungen.

