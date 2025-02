Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.02.2025. Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern.

Salzgitter (ots)

Theaterstück "Alarmgefühl" gegen sexuelle Gewalt bei Schülerinnen und Schüler.

Am 18.02.2025 wird ab 10:00 Uhr in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad das Theaterstück aufgeführt. Es ist Teil des Präventionsprogrammes "Kinder schützen in Salzgitter" für weiterführende Schulen in Gemeinschaftskooperation der Stadt Salzgitter, der Beratungsstelle gegen sex. Gewalt und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, unterstützt vom Verein "Wir helfen Kindern e.V.".

Der Verein "Wir helfen Kindern e.V." hat das Projekt für zwei Schulen finanziert: Schule Am Gutspark (Theaterstück fand am 16.01.2025 statt) und die Realschule Salzgitter-Bad (am 18.02.2025).

Das Theaterstück "Alarmgefühl" wird vom Schauspielkollektiv Lüneburg aufgeführt. Im Anschluss an das Theaterstück finden am Folgetag Workshops mit den Schulklassen statt.

Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler darin zu bestärken, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, zwischen guten und schlechten Gefühlen zu unterscheiden und Grenzverletzungen nicht hinnehmen zu müssen. Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, sich Hilfe zu holen und werden über Ansprechpartner und Hilfsmöglichkeiten vor Ort informiert.

Wir würden uns freuen, zahlreiche Pressevertretenden zu begrüßen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell