Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.02.2025: Zwei Verletzte bei Glätteunfall

Peine (ots)

Gegen 07:45 Uhr am 14.02.2025 verlor eine 39-Jährige auf der K 5 zwischen Stederdorf und Wendesse die Kontrolle über ihren Ford. In einer Linkskurve geriet der Wagen auf winterglatter Straße ins Schleudern und kam dabei in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit dem entgegenkommenden VW einer 37-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß werden beide Frauen verletzt und müssen ins Klinikum Peine eingeliefert werden. Beide beteiligten Autos sind schwer beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Zeitweise ist die K5 vollgesperrt worden, der Verkehr musste umgeleitet werden. Gegen 09:00 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell