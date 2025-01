Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährlicher Vorfall am Bahnübergang in Knöringen-Essingen

Knöringen-Essingen (ots)

Am Morgen des 2. Januar 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei in Kaiserslautern über einen Vorfall an einem Bahnübergang in der Ortslage Knöringen-Essingen. Ein Mann überquerte trotz geschlossener Schranken die Gleise, wodurch eine Regionalbahn zu einer Schnellbremsung gezwungen wurde. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 42-jährigen Mann sowie den Triebfahrzeugführer der Regionalbahn. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Mann trotz geschlossener Bahnschranken auf den Gleisen des Bahnübergangs. Als der Triebfahrzeugführer den Mann wahrnehmen konnte, gab er einen Signalton ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Mann konnte den Bahnübergang rechtzeitig verlassen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und war nicht in der Lage die Weiterfahrt fortzusetzen. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Ein Zug fiel komplett aus und drei weitere Züge hatten zusammen eine Verspätung von 173 Minuten. Gegen den 42-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen und unter Berücksichtigung der Bahnübergangsregelungen überquert werden. Züge haben einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell