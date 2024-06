Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Erheblicher Sachschaden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Am 31. Mai 2024 (Freitag) wurde in der Posener Straße in Lübeck ein geparkter VW Up erheblich am Heck beschädigt. Die Polizei geht von einem Unfallschaden aus, der durch einen LKW oder dessen Ladung verursacht worden sein dürfte und sucht nach Zeugen sowie dem flüchtigen Verursacher.

Gegen 07:20 Uhr stellte ein 50-jähriger Lübecker seinen weißen VW Up auf dem rechten Parkstreifen der Posener Straße (Fahrtrichtung Josephinenstraße) in Höhe zwischen den Hausnummern 7 und 9 ab. Als er um 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an dem Wagen fest.

Die Heckscheibe war zerborsten, das Dach im linken hinteren Bereich eingedrückt und zerschrammt. Außerdem ist die C-Säule im oberen Bereich erheblich eingedellt, verschoben und ebenfalls zerschrammt. Auf dem weißen Lack des VW Up war kräftiger blauer Fremdlack abgerieben. Hierbei kann es sich um Farbe von Ladungsteilen oder aber auch eines Trailers handeln. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 10.000 Euro.

Wie genau es zu diesen Beschädigungen kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die auf dem 2. Polizeirevier Lübeck geführt werden. Die Ermittler erhoffen sich durch Hinweise aus der Bevölkerung, den Fall aufklären zu können. Hierzu bitten die Beamten vor allem auch den Verursacher darum, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. Vielleicht wurde ein Schaden an der eigenen Ladung oder dem LKW ja auch erst später bemerkt.

Zu erreichen ist das 2. Polizeirevier telefonisch unter 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell