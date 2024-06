Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Fußgänger nach Unfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es in Lübeck in der Straße "Bei der Lohmühle" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem plötzlich den Radweg querenden Fußgänger. Dabei wurde der Radfahrer nicht unerheblich verletzt. Der Fußgänger flüchtete. Die Polizei sucht nun nach diesem und möglichen Zeugen.

Kurz vor halb 10 Uhr des Mittwochvormittags fuhr ein 35-jähriger Lübecker mit seinem Mountainbike von der Fackenburger Allee kommend auf dem Radweg in Richtung Kreisverkehr Bei der Lohmühle. Auf Höhe der Hausnummer 4 liefen unerwartet zwei Fußgänger direkt vor den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß des Radlers und einem der Fußgänger kam.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer nicht unerheblich verletzt und musste operiert werden. Als der 35-Jährige angab, die Polizei verständigen zu wollen, setzten die beiden Fußgänger ihren Weg fort und liefen über die Straße davon. Die beiden werden als männlich, ca. 1,80 m groß und auf Ende 30, Anfang 40 Jahre alt geschätzt. Sie hätten ein westeuropäisches Aussehen und wirkten äußerlich gepflegt. Einer der beiden soll eine schwarze Jacke getragen haben. Die Person, mit der der Biker zusammenstieß, trug eine Brille, die bei dem Zusammenprall noch auf den Boden fiel.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verbleib der beiden flüchtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Polizeireviers Lübeck in Verbindung zu setzen. Aber auch der Unfallverursacher selbst soll sich dringend melden. Zu erreichen ist das Revier telefonisch unter 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell