POL-BS: Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte gesucht

Braunschweig (ots) - Vorläufige Festnahme Broitzem, 01.03.2025, 08:45 Uhr Im Laufe der Nacht wurde ein Tatverdächtiger in Halle (Sachsen-Anhalt) vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de ...

