POL-BS: Versuchtes Tötungsdelikt

Braunschweig (ots) - Maschstraße, 27.02.25, 12:00h Unbekannter erbeutet Schmuck Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserschaden gibt, klingelte in den Mittagsstunden des gestrigen Donnerstags ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 86-Jährigen. Als sie die Tür öffnete trat der Mann in den Wohnungsflur und drängte die Seniorin sogar zur Seite. Im Badezimmer riss er beim Öffnen ein ...

