POL-BS: Zeugenaufruf - Falscher Wasserwerker

Braunschweig (ots)

Maschstraße, 27.02.25, 12:00h

Unbekannter erbeutet Schmuck

Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserschaden gibt, klingelte in den Mittagsstunden des gestrigen Donnerstags ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 86-Jährigen. Als sie die Tür öffnete trat der Mann in den Wohnungsflur und drängte die Seniorin sogar zur Seite. Im Badezimmer riss er beim Öffnen ein Schubfach aus der Verankerung und wies die Dame an, mehrere Wasserhähne in der Wohnung aufzudrehen. Der 86-Jährigen kam die Situation komisch vor und sagte dem Mann, dass sie die Polizei rufen werde. Der Mann flüchtete anschließend aus der Wohnung und in Richtung der Celler Straße. Im Nachgang stelle die Dame fest, dass Schmuck aus ihrer Wohnung fehlte. Die Kriminalpolizei wurde informiert und der Tatort aufgenommen.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Täter gesehen haben. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 1.70m groß, kurze blonde Haare, helle Brille, schwarze Jacke, schwarze Schirmmütze.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531 476 2516.

