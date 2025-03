Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Völklingen-Wehrden

Völklingen (ots)

Im Anschluss an den Wehrdener Nachtumzug am 28.02.2025, gegen 23:20 Uhr, wurden vor Ort befindliche Polizeibeamte auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, welche nach möglichem Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bereits mehrfach hingefallen sei und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. An der Örtlichkeit trafen die Polizeibeamten auf einen 22-Jährigen aus Saarbrücken, der im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Er musste durch die eingesetzten Beamten und Unterstützungskräfte zu Boden verbracht und fixiert werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Anschließend wurde der Beschuldigte in die Obhut von Verwandten übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell