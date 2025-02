Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt gem. §24a StVG

Großrosseln (ots)

Am Sonntag, den 14.02.2025 gegen 02:35 Uhr wurde der 38jährige Fahrer eines BMW in der Emmersweilerstraße in 66352 Großrosseln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte von dem Fahrer ausgehend Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atem-Alkohol-Test ergab ein Wert über 0,5 Promille. Weiterhin gab der Fahrer an, dass er am heutigen Tag Cannabis konsumiert habe. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

